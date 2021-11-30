Как искусственный интеллект помог фермерам увеличить урожай

Как искусственный интеллект помог фермерам увеличить урожайИ базовый доход
Так, благодаря программе фермеры смогли подобрать самое благоприятное время для посева агрокультур. Известно, что ответственный за создание приложения стартап предоставил фермерам доступ к спутниковым снимкам с данными о состоянии посевов, а также советами от экспертов и информации о погоде. Все это позволяет им эффективнее действовать во время сельскохозяйственного цикла, повышая тем самым урожайность.
Причем полезной данная программа оказалась не только для фермеров. В частности, благодаря прогнозам искусственного интеллекта банки способны вычислять риски и выдавать фермерам доступные кредиты.
“Мы показали, что наша технология увеличила базовый доход фермеров по меньшей мере на 50 процентов”, — поделилась сооснователь компании Аукрит Унахалехака.