Как искусственный интеллект помог фермерам увеличить урожай

Так, благодаря программе фермеры смогли подобрать самое благоприятное время для посева агрокультур. Известно, что ответственный за создание приложения стартап предоставил фермерам доступ к спутниковым снимкам с данными о состоянии посевов, а также советами от экспертов и информации о погоде. Все это позволяет им эффективнее действовать во время сельскохозяйственного цикла, повышая тем самым урожайность.

Причем полезной данная программа оказалась не только для фермеров. В частности, благодаря прогнозам искусственного интеллекта банки способны вычислять риски и выдавать фермерам доступные кредиты.

“Мы показали, что наша технология увеличила базовый доход фермеров по меньшей мере на 50 процентов”, — поделилась сооснователь компании Аукрит Унахалехака.