Как избавиться от бессонницы

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Как избавиться от бессонницыНеобходимо расслабляться
Учёные из Американской ассоциации сна рассказали, как сам себе может помочь человек, страдающий бессонницей.
По словам экспертов, если человек просыпается более чем на 10 минут, эффективный способ помочь себе заснуть — пересесть из постели в другое место и находиться там, пока не появится чувство сонливости. При этом у бессонницы могут быт различные причины.
Специалисты отмечают, что это могут быть чтение или просмотр видео перед сном, употребление алкоголя или кофе, курение. А чтобы уснуть, стоит принять горячий душ, включить спокойную и расслабляющую музыку.
Эксперты также считают, что хорошему сну способствуют личные ритуалы, которые можно придумать.
Источник: Медик Форум