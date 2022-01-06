Как избавиться от бессонницы

По словам экспертов, если человек просыпается более чем на 10 минут, эффективный способ помочь себе заснуть — пересесть из постели в другое место и находиться там, пока не появится чувство сонливости. При этом у бессонницы могут быт различные причины.

Специалисты отмечают, что это могут быть чтение или просмотр видео перед сном, употребление алкоголя или кофе, курение. А чтобы уснуть, стоит принять горячий душ, включить спокойную и расслабляющую музыку.

Эксперты также считают, что хорошему сну способствуют личные ритуалы, которые можно придумать.