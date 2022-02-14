Как избавиться от головных болей при омикрон-штамме COVID-19

По словам специалиста, омикрон и головную боль связывает то, что инфекция проникает в организм через гематоэнцефалический барьер. Там она вызывает отёк и гипертензионную головную боль. При этом такая боль отличается от мигрени — она больше сжимает всю голову, а не одну сторону.

Для того, чтобы избавиться от неприятного болевого ощущения, врач посоветовала соблюдать покой и не покидать дом при головной боли. Вместе с тем Голубинская рекомендовала пить больше воды, принять анальгетики и витамин C.

Также специалист назвала действенным методом приложить к голове прохладную повязку.