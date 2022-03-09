Как избавиться от назойливых звонков телефонных роботов

Как избавиться от назойливых звонков телефонных роботовСпойлер: для этого даже не нужно ничего устанавливать
Но, будем честны, рекламные обзвоны нравятся далеко не каждому. А потому было бы хорошо узнать, как же уменьшить их количество. Рассказать об этом решил эксперт по информационной безопасности Олег Седов.
По словам специалиста, остановить поток звонков от телефонных роботов полностью невозможно. Но есть действенный метод который уменьшит их число до минимума.
Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков, достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое.
Вместе с тем Седов отметил, что действовать подобным образом достаточно сложно. Связано это с увеличивающимся риском пропустить важные звонки.