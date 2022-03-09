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Как избавиться от назойливых звонков телефонных роботов

Спойлер: для этого даже не нужно ничего устанавливать

В последние годы множество компаний начали пользоваться услугами телефонных роботов. С их помощью они пытаются увеличить продажи за счёт массовой рекламы.