Как избавиться от тошноты во время полёта на самолёте

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Как избавиться от тошноты во время полёта на самолётеОказывается, это не так уж и сложно
В сети появился материал, в котором члены экипажа делятся советами по успешной борьбе с тошнотой во время полета
По словам бортпроводников, помочь в этом деле, неожиданно, может кола. Достаточно налить напиток в чашку, после чего перелить его в другую. Сделав это минимум десять раз, человек получит жидкость с наименьшим количеством газа. Если выпить её, то симптомы тошноты заметно уменьшатся.
Не менее успешно с проблемой борются цитрусовые. Так, если добавить в горячую чашку несколько капель сока лимона и дать пассажиру её понюхать, то тошнота должна уменьшиться. Туда же специалисты отнесли обычный лимонад без газа и горячий имбирный чай.
Источник: The Sun