Как избавиться от тошноты во время полёта на самолёте

По словам бортпроводников, помочь в этом деле, неожиданно, может кола. Достаточно налить напиток в чашку, после чего перелить его в другую. Сделав это минимум десять раз, человек получит жидкость с наименьшим количеством газа. Если выпить её, то симптомы тошноты заметно уменьшатся.

Не менее успешно с проблемой борются цитрусовые. Так, если добавить в горячую чашку несколько капель сока лимона и дать пассажиру её понюхать, то тошнота должна уменьшиться. Туда же специалисты отнесли обычный лимонад без газа и горячий имбирный чай.