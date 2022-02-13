Как избавиться от желания есть на фоне стресса

По её словам, от такой привычки поможет избавиться выработка других механизмов получения удовольствия. Необходимы другие источники стимуляции центров вознаграждения, которые зачастую сосредоточены на еде или алкоголе.

Отвлекающим «манёвром» может стать переключение на любимое хобби, интересы, например, чтение. «Выработать устойчивую магистраль от хобби, которое приносит удовольствие. Тогда первый импульс будет не к холодильнику, а что-то другое, что приносит удовольствие», — отметила врач.

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