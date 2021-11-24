Как избежать инфаркта без занятий спортом

По словам врача, мерцательная аритмия является одной из самых распространённых причин инфаркта. Это нарушение ритма сердца, характеризующееся хаотическим, нескоординированным сокращением миокарда предсердий. Такое состояние провоцирует застой крови в камерах сердца и далее по цепочке: формируются тромбы и происходит инфаркт.

Как отметила специалист, для профилактики этих заболеваний не нужны специальные спортивные методики или спортзал, достаточно много и регулярно ходить.

«Необходимо ежедневно двигаться. Для этого не нужно посещать спортзалы и заниматься чем-то необычным. Достаточно ходить не меньше десяти тысяч шагов каждый день. Практически в любом телефоне сегодня есть программы здоровья, которые вам помогут контролировать количество шагов. Многим людям кажется, что они много двигаются, а по факту это всего тысяча шагов в день. Нас кардиологов это не устраивает», — подчеркнула Кореневич.

Также она отметила, что для профилактики инфаркта нужно ограничить в рационе жареное, солёное и простые углеводы. Это поможет снизить вес и холестерин, который необходимо постоянно контролировать.