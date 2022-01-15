Как избежать ссоры в семье из-за прививок, если в ней есть противники вакцинации

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Специалист считает, что только научная картина мира может являться основой здорового общества и семьи как его ячейки в частности.

Психолог также прокомментировал психологическое состояние россиян. По его мнению, на сегодняшний день среди граждан России наблюдается повышенный уровень тревоги и стресса. И это вполне нормальная реакция организма на новые угрозы и необходимость адаптации к изменениям.