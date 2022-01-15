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Как избежать ссоры в семье из-за прививок, если в ней есть противники вакцинации«Ученье — свет»
Российский специалист, декан психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Зинченко рассказал о том, как можно избежать конфликтов в семье из-за прививок. Особенно если в ней есть и сторонники, и противники вакцинации.
По словам эксперта, отличным методом является обмен достоверными данными о вакцинации. Так, врач назвал именно борьбу с невежеством единственным способом избегать ссор. Вместе с тем Зинченко подчеркнул, что необходимо взаимное просвещение, а также помощь и поддержка.
Специалист считает, что только научная картина мира может являться основой здорового общества и семьи как его ячейки в частности.
Психолог также прокомментировал психологическое состояние россиян. По его мнению, на сегодняшний день среди граждан России наблюдается повышенный уровень тревоги и стресса. И это вполне нормальная реакция организма на новые угрозы и необходимость адаптации к изменениям.
Источник: ТАСС