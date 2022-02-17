Как избежать тромбоза после COVID-19

По словам специалиста, при любом воспалении сразу же активизируется свёртываемость крови. Вместе с тем COVID-19 также поражает внутреннюю выстилку сосудов, что дополнительно приводит к повышенной свёртываемости.

Для того, чтобы всё это не привело по итогу к тромбозу, пациентам стоит пройти курс приёма антикоагулянтов. Обычно врачи сами назначают его в таких случах. Купряшов же напомнил, что крайне не рекомендуется самовольно прекращать приём препаратов-антикоагулянтов.

При этом эксперт отметил, что самый опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта — это примерно 2-3 месяца после коронавируса.