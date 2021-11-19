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Как избежать тромбоза после COVID-19

Оказалось, что это не так уж и сложно
Пациенты, переболевшие COVID-19, частенько сталкиваются с развитием тромбоза. О том, как избежать этого, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Как избежать тромбоза после COVID-19

По словам специалиста, главное — пить больше воды. Связан такой совет с тем, что очень часто тромбоз вызван с обезвоживанием организма. При этом врач напомнила о важности движения — не стоит сидеть долго в одной позе, особенно это касается тех, чья работа связана с сидением за компьютером.

Чернышова посоветовала заняться спортом, так как движение также помогает избежать тромбоза.

При этом эксперт предложила отказаться от препаратов для разжижения крови в целях профилактики. Всё из-за того, что у подобных лекарств есть побочный эффект, а это значит, что их должны назначать только врачи и только при реальной угрозе для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Москва 24
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