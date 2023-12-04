Как избежать взлома через QR-код

Во-первых, важно быть осторожным с QR-кодами, источник которых неизвестен или вызывает подозрения. Например, коды, прикрепленные к сомнительным электронным письмам или размещенные на непроверенных веб-сайтах, могут вести на мошеннические сайты. В

Даже если аккаунты друзей или коллег были скомпрометированы, всегда есть риск, что сообщение с QR-кодом может быть фальшивым. Мошенники часто используют тактику срочности или угрозы, чтобы побудить жертву действовать быстро.

Для дополнительной защиты важно включить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах, где это возможно, обновлять личные данные для восстановления доступа к аккаунтам и выходить из устройств, которыми больше не пользуетесь.

Также не забывайте регулярно обновлять софт, в том числе и браузеры с операционными системами, которые часто включают встроенные средства защиты от мошеннических ссылок.