Как изменение орбиты Земли вызвало глобальное потепление в прошлом

Сообщается, что в рамках проведённой работы, эксперты проанализировали пробы грунта периода палеоцен-эоценового термического максимума. Их удалось получить в рамках бурения вблизи побережья Мэриленда.

Следом учёные применили метод астрохронологии, который подразумевает датирования отложений по орбитальным моделям — циклам Миланковича. Они, в свою очередь, протекают в течение сотен тысяч лет.

По итогу выяснилось, что форма орбиты Земли того времени, а также колебание её вращения привели к более жарким условиям в начале PETM. При этом целая совокупность орбитальных изменений сыграла роль в запуске потепления.

Учёные также рассказали, что начало палеоцен-эоценового термического максимума длилось около 6000 лет.