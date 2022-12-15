Как изменение орбиты Земли вызвало глобальное потепление в прошлом

Как изменение орбиты Земли вызвало глобальное потепление в прошломВлияние было колоссальным
Группа учёных из Пенсильванского университета рассказало о результатах исследования древнего глобального потепления. Ориентировочно, оно произошло около 56 млн лет назад.
Фото: ООН
Сообщается, что в рамках проведённой работы, эксперты проанализировали пробы грунта периода палеоцен-эоценового термического максимума. Их удалось получить в рамках бурения вблизи побережья Мэриленда.
Следом учёные применили метод астрохронологии, который подразумевает датирования отложений по орбитальным моделям — циклам Миланковича. Они, в свою очередь, протекают в течение сотен тысяч лет.
По итогу выяснилось, что форма орбиты Земли того времени, а также колебание её вращения привели к более жарким условиям в начале PETM. При этом целая совокупность орбитальных изменений сыграла роль в запуске потепления.
Учёные также рассказали, что начало палеоцен-эоценового термического максимума длилось около 6000 лет.