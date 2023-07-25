«Как каршеринг»: МТС запустили сервис подписки на смартфоны

«Как каршеринг»: МТС запустили сервис подписки на смартфоныС возможностью регулярного обновления телефонов
МТС запустил сервис, который позволяет менять телефоны каждый год на более новые модели за ежемесячную подписочную плату
Компания МТС представила новый сервис под названием Share It, который позволяет получить смартфон сразу, платить за него 70% его стоимости и использовать в течение года. Клёво, что в рамках этой программы можно менять свой телефон на новый раз в год, вернуть его или даже выкупить. Все желающие могут подключиться к сервису, независимо от оператора связи.
Для участия в программе нужно заполнить заявку на сайте, оплатить первый месяц подписки и получить свой смартфон в одном из салонов МТС. За 12 месяцев пользования устройством нужно выплатить 70% его стоимости. После этого можно решить, что делать дальше: поменять смартфон на новый, оставить его за собой, продолжить платить за подписку или вернуть устройство обратно в МТС. Это классная возможность каждый год обновлять свой телефон, не переплачивая сильно за новую модель.
В сервисе участвуют различные модели смартфонов от 5 до 122 тысяч рублей. В общей сложности доступно около 25 моделей разных брендов, таких как Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Например, подписка на iPhone 14 Pro Max, 128 гигабайт, обойдётся в 6778 рублей в месяц. В начале проект запустили в 21 салоне МТС в Москве, а к концу года планируют расширить во всех регионах, где присутствует МТС.