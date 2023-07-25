«Как каршеринг»: МТС запустили сервис подписки на смартфоны

Компания МТС представила новый сервис под названием Share It, который позволяет получить смартфон сразу, платить за него 70% его стоимости и использовать в течение года. Клёво, что в рамках этой программы можно менять свой телефон на новый раз в год, вернуть его или даже выкупить. Все желающие могут подключиться к сервису, независимо от оператора связи.

Для участия в программе нужно заполнить заявку на сайте, оплатить первый месяц подписки и получить свой смартфон в одном из салонов МТС. За 12 месяцев пользования устройством нужно выплатить 70% его стоимости. После этого можно решить, что делать дальше: поменять смартфон на новый, оставить его за собой, продолжить платить за подписку или вернуть устройство обратно в МТС. Это классная возможность каждый год обновлять свой телефон, не переплачивая сильно за новую модель.

В сервисе участвуют различные модели смартфонов от 5 до 122 тысяч рублей. В общей сложности доступно около 25 моделей разных брендов, таких как Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Например, подписка на iPhone 14 Pro Max, 128 гигабайт, обойдётся в 6778 рублей в месяц. В начале проект запустили в 21 салоне МТС в Москве, а к концу года планируют расширить во всех регионах, где присутствует МТС.