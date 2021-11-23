Как Кеннеди отреагировал на советскую «Царь-бомбу» в 1961 году

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Как Кеннеди отреагировал на советскую «Царь-бомбу» в 1961 годуОчень эмоционально
30 октября 1961 года в Советском Союзе, на Новой Земле, прошли испытания «Царь-бомбы» — термоядерного авиационного боеприпаса АН602 мощностью 58 мегатонн. Тогда США возглавлял президент Джон Кеннеди. О его реакции на испытания советской ядерной бомбы рассказал историк, специалист из Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн.
По словам эксперта, Кеннеди отреагировал эмоционально и бурно, назвав эти испытания бессмысленными и угрожающими окружающей среде из-за возможных радиоактивных осадков в мире. Также он грозил возобновить американские испытания ядерного оружия, но якобы отказался от этого.
Как утверждает Веллерштейн, в противовес Советскому Союзу США могли очень быстро создать бомбу мощностью 50-100 мегатонн. «Но если бы они решили создать реальное оружие для арсеналов, особенно которое можно легко использовать, на тот момент им бы понадобились годы разработок», — подчеркнул историк.
Источник: Газета.ru