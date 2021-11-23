Как Кеннеди отреагировал на советскую «Царь-бомбу» в 1961 году

По словам эксперта, Кеннеди отреагировал эмоционально и бурно, назвав эти испытания бессмысленными и угрожающими окружающей среде из-за возможных радиоактивных осадков в мире. Также он грозил возобновить американские испытания ядерного оружия, но якобы отказался от этого.

Как утверждает Веллерштейн, в противовес Советскому Союзу США могли очень быстро создать бомбу мощностью 50-100 мегатонн. «Но если бы они решили создать реальное оружие для арсеналов, особенно которое можно легко использовать, на тот момент им бы понадобились годы разработок», — подчеркнул историк.