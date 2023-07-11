Как хакеры крадут данные у российских компаний: конкретная схема

Хакеры активно отправляют письма российским компаниям с предложением использовать новое приложение для работы с криптовалютой и VPN. Однако, когда пользователи скачивают его, на самом деле загружается вредоносная программа. Об этом сообщила компания F.A.C.C.T., специализирующаяся на кибербезопасности.

В письмах, перехваченных системой защиты электронной почты Business Email Protection от F.A.C.C.T., хакеры предлагают использовать приложение CryptoBOSS для работы с криптовалютой и VPN. Реклама утверждает, что приложение обеспечивает безопасный и анонимный доступ ко всем валютам. Однако, ссылка на бесплатную лицензию ведёт к загрузке вредоносного программного обеспечения PyCrypter.

Домен, с которого загружается вредоносное ПО, был зарегистрирован специально для этой атаки 6 июля. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что этот домен уже использовался для рассылки другого шифровальщика — Cryptonite, — осенью 2022 года и весной 2023 года. В тех случаях хакеры отправляли письма от имени председателя правительства Михаила Мишустина, предупреждая о шпионской программе, подготовленной «американскими IT-специалистами». Также требовалось скачать программу от МВД, которая, якобы, удаляет вредоносное ПО. Однако, на самом деле ссылка вела к загрузке шифровальщика.