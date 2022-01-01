Как хранить новогодние салаты на два дня дольше

Российский шеф-повар и ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер рассказал, что нужно сделать, чтобы продлить сроки годности новогодних салатов.

По словам специалиста, если блюдо правильно упаковать, то его можно хранить в среднем на два дня дольше. Для этого нужно накрыть блюдо плёнкой или крышкой, после чего отправить в холодильник или на балкон. При этом повар отметил, что даже в таком случае важно ориентироваться на реальный вкус и запах продукта.