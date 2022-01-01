Как хранить новогодние салаты на два дня дольше

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Как хранить новогодние салаты на два дня дольшеЭто не так уж и сложно
После празднования Нового года очень часто остаются различные блюда, в том числе салаты. Но как быть, если прямо сейчас доедать их не хочется, а выкидывать еду — жалко?
Российский шеф-повар и ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер рассказал, что нужно сделать, чтобы продлить сроки годности новогодних салатов.
По словам специалиста, если блюдо правильно упаковать, то его можно хранить в среднем на два дня дольше. Для этого нужно накрыть блюдо плёнкой или крышкой, после чего отправить в холодильник или на балкон. При этом повар отметил, что даже в таком случае важно ориентироваться на реальный вкус и запах продукта.
Если салат на балконе замёрзнет, то он просто превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо полностью обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой плёнкой.
Антон Калер
Источник: Радио Sputnik