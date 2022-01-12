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Как кормление грудью спасает женщин от развития болезней

С помощью выделения окситоцина
Австрийские и британские учёные провели исследование, в ходе которого изучили информацию об 1,19 млн рожавших женщин. Целью исследования была связь между рождением детей и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Как кормление грудью спасает женщин от развития болезней

Средний возраст женщин, о которых собирали информацию, составил 51,3 года, средний возраст первых родов — 24,6 лет, количество родов — 2,3. Среди изучаемых женщин 82% какое-то время кормили детей грудью. И в этой связи выяснилось, что те женщины, которые кормили детей как можно дольше — от 12 месяцев, — сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и умирали от них на 11% реже, чем те, кто кормил меньше. При этом те, кто вообще не кормил, умирали от проблем сердцем довольно часто по сравнению с кормившими редко.

Учёные предполагают, что причина этого заключается в выделении окситоцина во время кормления грудью. Это вещество способствует профилактике кровотечений и укреплению сердца, а также, вероятно, защищает от рака груди и яичников.

При этом природа этих процессов до конца не понятна.

Источник: Голая наука
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