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Как коронавирус у беременных влияет на психику ребенка

Спойлер: негативно
Согласно данным американских ученых, заражение беременных женщин коронавирусной инфекцией чревато нарушениями психики плода, даже если сам вирус не передался ребенку.
Как коронавирус у беременных влияет на психику ребенка

Изначально соответствующее исследование было опубликовано в издании Nature Immunology. Сейчас же российские ученые подтвердили его результаты. Так, согласно данным отечественных специалистов, болезнь во время беременности может привести к серьезным последствиями для плода. Избавиться от них можно с помощью вакцинации еще до зачатия.

Наша задача, чтобы мама вошла в беременность уже привитой. Рисковать в таком положении слишком опасно. Прививка уже во время беременности будет эффективна для мамы. Для плода риски, конечно, будут меньше, чем при болезни матери, но больше, чем если она вакцинируется заранее”, — заявил профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Известия
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