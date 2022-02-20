Как космические полёты влияют на мозг космонавтов

Исследователи получили снимки диффузионной МРТ 12 мужчин-космонавтов до и сразу после космических полётов. Было также проведено 8 последующих сканирований через 7 месяцев после полёта. Все космонавты участвовали в длительных полётах в среднем 172 дня.

Для изучения структуры и функции мозга после космического полёта учёные применили метод визуализации мозга под названием волоконная трактография. Выяснилось, что структурные изменения происходят в белом веществе мозга, которое отвечает за связь между серым веществом и телом, а также между различными областями серого вещества. Белое вещество — канал связи мозга, а серое вещество — место, где происходит обработка информации.

Всё это связано с моторными областями — центрами мозга, где запускаются команды для движений. Изменения в них происходят, вероятно, из-за невесомости, когда космонавту необходимо резко адаптировать свои стратегии движения, по сравнению с Землёй. То есть мозг перестраивается.

Отмечается, что метод волоконной трактографии помог обнаружить все изменения. «Волоконная трактография даёт своего рода схему проводки мозга. Наше исследование — первое, в котором использовался этот специфический метод для выявления изменений в структуре мозга после космического полёта», — отметил руководитель исследования доктор Флорис Вуйтс.