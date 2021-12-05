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Как купить 1 ГБ интернета для тарифа Tele2 за 10 рубль

Прямо аттракцион невиданной щедрости
В сети появилась информация о свежей инициативе Tele2. Теперь мобильный оператор предлагает купить пакеты интернет-трафика не только через собственные каналы, но и на Ozon.
Как купить 1 ГБ интернета для тарифа Tele2 за 10 рубль

При этом в интернет-магазине условия, пока что, наиболее выгодные. Например, 1 ГБ интернета стоит всего 10 рубль. А покупая сразу 1 ТБ, цена опускается до 1 рубля за 1 ГБ.

Происходит покупка следующим образом: пользователь оплачивает товар на Ozon как обычно, после чего на его почту приходит специальный промокод. Активировав его в приложении Tele2, в разделе промокодов, пользователь получает на свой баланс то количество ГБ, которые были куплены на Ozon.

Как купить 1 ГБ интернета для тарифа Tele2 за 10 рубль

Но будьте внимательны — промокоды привязаны к региону. При этом их количество на каждый регион строго ограничено.

Источник: Ozon
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