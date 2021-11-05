Как купить повербанк Xiaomi на 10 000 мАч всего за 290 рублей

Одним из таких гаджетов может быть портативный аккумулятор Xiaomi — Xiaomi Mi Power Bank 3. Девайс ёмкостью 10 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки обычно стоит в районе 1000 рублей. Но уже в следующий четверг в 10:00 по московскому времени его можно будет купить за 290 рублей.

Для этого надо воспользоваться промокодом MEVIP700. Правда, стоит поторопиться, так как всего по этой цене планируется продать 100 штук товара.

Отметим, что судя по данным на самой AliExpress, скидки, в рамках распродажи 11.11, будут достигать 70%. Но так как продавцы частенько жульничают в эту пору, будьте аккуратны и постарайтесь убеждаться, что снижение цены честное.