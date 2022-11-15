Как курение родителя влияет на возникновение вредной привычки у ребёнка

11:13, 15 ноября 2022
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Как курение родителя влияет на возникновение вредной привычки у ребёнкаОказывается, очень даже влияет
Группа учёных из ряда медицинских школ провели исследование, которое показало, как курение родителей влияет на риск формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей.
Эксперимент проводился на крысах, которым вводили никотин в течение 60 дней. Затем, после того, как у них появилось потомство, специалисты заметили, что детёныши оказались более склонными к самостоятельному употреблению этого соединения.
Что интересно, детёныши мужского пола чаще сталкивались с нарушением памяти и тревожным поведением. По мнению учёных, связано это с воздействием на гены гиппокампа — область мозга, отвечающая за обучение и память.
Таким образом, специалисты заключили, что курение родителе напрямую влияет на формирование схожей привычки у их детей.