Наука и технологии
11:13, 15 ноября 2022
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Как курение родителя влияет на возникновение вредной привычки у ребёнка

Оказывается, очень даже влияет

Группа учёных из ряда медицинских школ провели исследование, которое показало, как курение родителей влияет на риск формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей.

Как курение родителя влияет на возникновение вредной привычки у ребёнка

Эксперимент проводился на крысах, которым вводили никотин в течение 60 дней. Затем, после того, как у них появилось потомство, специалисты заметили, что детёныши оказались более склонными к самостоятельному употреблению этого соединения.

Что интересно, детёныши мужского пола чаще сталкивались с нарушением памяти и тревожным поведением. По мнению учёных, связано это с воздействием на гены гиппокампа — область мозга, отвечающая за обучение и память.

Таким образом, специалисты заключили, что курение родителе напрямую влияет на формирование схожей привычки у их детей.

Источник фото:aao.org
Источник:MedicalXpress
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