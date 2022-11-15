Как курение родителя влияет на возникновение вредной привычки у ребёнка

Эксперимент проводился на крысах, которым вводили никотин в течение 60 дней. Затем, после того, как у них появилось потомство, специалисты заметили, что детёныши оказались более склонными к самостоятельному употреблению этого соединения.

Что интересно, детёныши мужского пола чаще сталкивались с нарушением памяти и тревожным поведением. По мнению учёных, связано это с воздействием на гены гиппокампа — область мозга, отвечающая за обучение и память.

Таким образом, специалисты заключили, что курение родителе напрямую влияет на формирование схожей привычки у их детей.