Как курение влияет на состояние желудка

По словам врача, постоянное курение может вызвать спазм сфинктера Одди — состояние, при котором частично нарушается проходимость протоков желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку. Из-за этого желчь может попадать в поджелудочную железу, приводя к воспалению.

«Курение — это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера Одди. Из-за этого могут быть проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя, условно говоря, переваривать», — отметил Ткаченко.