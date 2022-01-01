Как лечиться в частных клиниках бесплатно по ОМС

Специалист, правда, отметила, что для бесплатной медпомощи в подобных заведениях есть условие. Для этого пациенту нужно иметь направление от участкового терапевта — нельзя обратиться к врачу-специалисту частной клиники за услугой в рамках ОМС без него.

Ещё одним ограничением юрист назвала отсутствие российского гражданства или анонимное обращение.

При этом Мырсина сакцентировала своё внимание на том, что при обращении в частную клинику пациент обязан быть проинформирован о такой возможности, как получение медицинских услуг в рамках ОМС.