Как лечиться в частных клиниках бесплатно по ОМС

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Как лечиться в частных клиниках бесплатно по ОМСЭто сложно, но возможно
Юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина решила раскрыть секрет того, как можно лечится в частных клиниках в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Специалист, правда, отметила, что для бесплатной медпомощи в подобных заведениях есть условие. Для этого пациенту нужно иметь направление от участкового терапевта — нельзя обратиться к врачу-специалисту частной клиники за услугой в рамках ОМС без него.
Ещё одним ограничением юрист назвала отсутствие российского гражданства или анонимное обращение.
При этом Мырсина сакцентировала своё внимание на том, что при обращении в частную клинику пациент обязан быть проинформирован о такой возможности, как получение медицинских услуг в рамках ОМС.
Источник: Прайм