Наука и технологии
07:33, 26 сентября 2023
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Как легко проверить, оригинальные у вас Apple Watch или подделка

Рассказывает эксперт

Обозреватель Известий Иван Черноусов поделился советами, которые помогут отличить настоящие Apple Watch от подделок.

Первым делом, на что следует обратить внимание — это цена. Если она заметно ниже рыночной, особенно для новых моделей, это может быть сигналом для тревоги.

Черноусов рекомендовал всегда проверять работу устройства в активированном состоянии при покупке на вторичном рынке. Немаловажным будет и удостовериться в функционировании таких сервисов, как Siri.

Помимо этого, эксперт посоветовал запросить у продавца серийный номер устройства. «Все оригинальные Apple Watch легко "пробиваются" по этому номеру на официальном сайте Apple. Также там можно узнать, действует ли на гаджет мировая гарантия», — подчеркнул Черноусов.

Всё это особенно актуально, учитывая, что в России ремонт таких устройств может быть затруднён.

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