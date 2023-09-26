Как легко проверить, оригинальные у вас Apple Watch или подделка

Как легко проверить, оригинальные у вас Apple Watch или подделкаРассказывает эксперт
Обозреватель Известий Иван Черноусов поделился советами, которые помогут отличить настоящие Apple Watch от подделок.
Первым делом, на что следует обратить внимание — это цена. Если она заметно ниже рыночной, особенно для новых моделей, это может быть сигналом для тревоги.
Черноусов рекомендовал всегда проверять работу устройства в активированном состоянии при покупке на вторичном рынке. Немаловажным будет и удостовериться в функционировании таких сервисов, как Siri.
Помимо этого, эксперт посоветовал запросить у продавца серийный номер устройства. «Все оригинальные Apple Watch легко "пробиваются" по этому номеру на официальном сайте Apple. Также там можно узнать, действует ли на гаджет мировая гарантия», — подчеркнул Черноусов.
Всё это особенно актуально, учитывая, что в России ремонт таких устройств может быть затруднён.