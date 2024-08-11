Как математики помогают решить проблему пробок на дорогах

В последние десять лет математические модели и компьютерные технологии активно используются для изучения и прогнозирования транспортных потоков. Профессор Владимир Судаков из МАИ объяснил, как работают эти модели, и как они помогают в планировании транспортных систем. По его словам, такие модели применяются как в автомобильном, так и в авиационном транспорте.

Судаков подчеркнул, что транспортные модели помогают решать важные вопросы, такие как необходимость открытия нового маршрута или модификации аэропорта. Например, модель может показать, насколько успешным будет новый рейс между двумя аэропортами или сколько людей будет им пользоваться. Кроме того, такие модели помогают определить, стоит ли расширять взлётно-посадочные полосы, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта.

В моделировании транспортных потоков выделяют макро- и микромодели. Макромодели анализируют потоки в целом, например, движения по дорогам, а микромодели — поведение конкретных транспортных средств. В России есть хорошие результаты в разработке макромоделей, которые помогают объяснить, почему строительство новых дорог может иногда ухудшить транспортную ситуацию. В авиации часто используются модели на основе нечёткой логики для учёта неопределённостей, таких как ковидные ограничения или санкции.