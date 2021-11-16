Как меньше есть и быстрее сбрасывать вес

По словам врача, одним из врагов снижения веса является нахождение вредной еды в квартире. Мосли отметил, что сила воли — переоцененная вещь, в связи с чем, зная, что дома есть что-то вредное, человек с большей вероятности съест это. Также специалист считает, что самым опасным моментом для желающих сбросить вес является вечер после работы. Именно тогда люди зачастую хотят расслабиться за просмотром сериала или фильма.

“Если вы сядете перед телевизором, а рядом будет лежать упаковка мороженого или пачка печенья, вы, скорее всего, съедите их, даже не заметив. Мы особенно склонны к бездумному поеданию пищи, когда находимся перед экраном”, — поделился диетолог.

В этой связи он посоветовал не покупать вредную еду, избежав соблазна ее съесть. Помимо прочего он также порекомендовал приобрести тарелки меньшего размера, что позволит обмануть мозг — порции еды в них будут казаться больше, поэтому человек с меньшей вероятностью захочет добавки.