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Как меняется вкус при сильной тревоге

И что ещё влияет на его изменение
Сильная тревога меняет многие процессы в организме человека. И речь не только о психологическом состоянии, но, например, и о работе вкусовых рецепторов.
Как меняется вкус при сильной тревоге

По словам врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева, связано это с тем, что на языке располагаются группы сосочков, которые начинают «хандрить», если человек испытывает чувство тревоги. Связано это с психосоматикой.

У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение — это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия — изменение вкусовых ощущений. Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока.

Владимир Зайцев

Изменить восприятие вкуса может и курение, а также употребление алкоголя и пристрастие к фастфуду с газированными напитками. Также специалист отметил, что инверсия вкусов может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет либо даже «предраковое состояние».

Источник: Радио Sputnik
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