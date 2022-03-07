Как меняется вкус при сильной тревоге

Как меняется вкус при сильной тревогеИ что ещё влияет на его изменение
По словам врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева, связано это с тем, что на языке располагаются группы сосочков, которые начинают «хандрить», если человек испытывает чувство тревоги. Связано это с психосоматикой.
У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение — это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия — изменение вкусовых ощущений. Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока.
Изменить восприятие вкуса может и курение, а также употребление алкоголя и пристрастие к фастфуду с газированными напитками. Также специалист отметил, что инверсия вкусов может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет либо даже «предраковое состояние».