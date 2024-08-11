Как МКС «заражает» Землю внеземными микроорганизмами

Как МКС «заражает» Землю внеземными микроорганизмамиОтвечает эксперт
Международная космическая станция (МКС) может стать своеобразным «транзитным пунктом», через который микроорганизмы попадают на Землю из дальнего космоса, считает главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. С 2010 года на МКС проводится эксперимент «Тест»: космонавты собирают микрочастицы с поверхности станции, которые затем доставляются на Землю для изучения. Учёные анализируют образцы, чтобы понять, есть ли среди них микроорганизмы, как они могли оказаться в космосе и насколько жизнеспособны в таких экстремальных условиях.
По словам Шубраловой, на внешней стороне МКС могут находиться микроорганизмы как земного, так и космического происхождения. Во время выходов в открытый космос космонавты могут случайно перенести микроорганизмы на станцию или, наоборот, вынести их в космос. В результате такие организмы могут вернуться на Землю вместе с космонавтами или грузами, что вызывает определённые вопросы с точки зрения безопасности.
Кроме того, Шубралова отметила, что МКС регулярно пересекает метеорные потоки от 36 кометных хвостов, и лишь четверть времени своего полёта станция находится в области, защищённой Землёй. Это означает, что МКС может собирать частицы кометного происхождения, которые могут нести микроорганизмы. При этом метеорные потоки могут как приносить новые микроорганизмы на станцию, так и уносить их в межпланетное пространство, создавая сложные условия для изучения взаимодействия Земли с космосом.