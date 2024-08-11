Как МКС «заражает» Землю внеземными микроорганизмами

Международная космическая станция (МКС) может стать своеобразным «транзитным пунктом», через который микроорганизмы попадают на Землю из дальнего космоса, считает главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. С 2010 года на МКС проводится эксперимент «Тест»: космонавты собирают микрочастицы с поверхности станции, которые затем доставляются на Землю для изучения. Учёные анализируют образцы, чтобы понять, есть ли среди них микроорганизмы, как они могли оказаться в космосе и насколько жизнеспособны в таких экстремальных условиях.

По словам Шубраловой, на внешней стороне МКС могут находиться микроорганизмы как земного, так и космического происхождения. Во время выходов в открытый космос космонавты могут случайно перенести микроорганизмы на станцию или, наоборот, вынести их в космос. В результате такие организмы могут вернуться на Землю вместе с космонавтами или грузами, что вызывает определённые вопросы с точки зрения безопасности.

Кроме того, Шубралова отметила, что МКС регулярно пересекает метеорные потоки от 36 кометных хвостов, и лишь четверть времени своего полёта станция находится в области, защищённой Землёй. Это означает, что МКС может собирать частицы кометного происхождения, которые могут нести микроорганизмы. При этом метеорные потоки могут как приносить новые микроорганизмы на станцию, так и уносить их в межпланетное пространство, создавая сложные условия для изучения взаимодействия Земли с космосом.