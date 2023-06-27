Как много на Земле вырубили лесов и чем это грозит планете

Как много на Земле вырубили лесов и чем это грозит планетеУчёные говорят об опасности для экологии
Специалисты организации Global Forest Watch (Всемирный лесной дозор) по спутниковым снимкам оценили масштабы вырубки лесов Амазонии. За 2022 год на планете исчезла 41 тысяча квадратных км девственных тропических лесов.
По словам учёных, эта площадь больше, чем территория Швейцарии или Нидерландов. Темпы вырубки лесов Амазонии на 10% превосходят показатели 2021. 43% потерь пришлись на Бразилию, на ДР Конго — 13%, на Боливию — 8%. Как отмечается, 2022 — стал четвёртым самым плохим для тропических лесов годом за всё время наблюдений.
Каждые 5 секунд вырубался участок тропического леса, равный футбольному полю. В результате в атмосфере оказалось 2,7 млрд метрических тонн углекислого газа. Масштабы проблемы колоссальные, и если процесс вырубки амазонских лесов не прекратится, человечество ждут серьёзные последствия.
«Мы быстро теряем один из наших самых эффективных инструментов борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия и поддержки здоровья и средств к существованию миллионов людей», — отметила директор Global Forest Watch Микаэла Вайссе.