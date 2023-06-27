Как много на Земле вырубили лесов и чем это грозит планете

По словам учёных, эта площадь больше, чем территория Швейцарии или Нидерландов. Темпы вырубки лесов Амазонии на 10% превосходят показатели 2021. 43% потерь пришлись на Бразилию, на ДР Конго — 13%, на Боливию — 8%. Как отмечается, 2022 — стал четвёртым самым плохим для тропических лесов годом за всё время наблюдений.

Каждые 5 секунд вырубался участок тропического леса, равный футбольному полю. В результате в атмосфере оказалось 2,7 млрд метрических тонн углекислого газа. Масштабы проблемы колоссальные, и если процесс вырубки амазонских лесов не прекратится, человечество ждут серьёзные последствия.

«Мы быстро теряем один из наших самых эффективных инструментов борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия и поддержки здоровья и средств к существованию миллионов людей», — отметила директор Global Forest Watch Микаэла Вайссе.