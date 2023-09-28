Как много россиян боятся быть заменёнными ИИ

Результаты опроса показали, что каждый четвертый студент (26%) активно использует нейросети, в то время как 45% пока не прибегают к помощи ИИ.

Среди направлений, где ИИ наиболее популярен, выделяются «Программирование» (36%) и «Дизайн» (31%).

Однако не все так радужно: 9% опрошенных опасаются, что в ближайшем будущем их профессию могут заменить нейросети. Этот страх особенно актуален для студентов направления «Дизайн».

Тем не менее, большинство студентов (66%) уверены, что ИИ станет ключевым инструментом в их профессиональной деятельности. И такой подход более полезен для их будущего.