Наука и технологии
Сегодня в 05:45
1 мин.

Как могли выглядеть чертежи iPhone, созданные Леонардо да Винчи

Спойлер: впечатляюще
Множество технологий, которые сегодня кажутся нам обыденностью, были изобретены ещё много веков назад. Часть из них — авторства великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи.
Как могли выглядеть чертежи iPhone, созданные Леонардо да Винчи

Потому ещё интереснее видеть результат работы нейросети, которая «пофантазировала» на тему того, как могли бы выглядеть чертежи iPhone, если бы ими занимался создатель «Тайной вечери» и «Моны Лизы».

Автором свежей работы стал администратор Telegram-канала «Denis Sexy IT 🤖» Денис Ширяев. Он воспользовался трудами DALL·E 2 — нейронной сети, которая синтезирует рисунки по текстовым описаниям. В качестве запроса было использовано словосочетание «ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».

1 / 2

Стоит отметить, что свежая версия нейросети отработала очень качественно — итоговый результат вполне можно спутать с реальными чертежами художника.

Источник:Telegram
Теги:
#iPhone
,
#Apple
,
#нейросеть
Новости партнеров
Новости партнеров