Как могли выглядеть чертежи iPhone, созданные Леонардо да Винчи

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Как могли выглядеть чертежи iPhone, созданные Леонардо да ВинчиСпойлер: впечатляюще
Множество технологий, которые сегодня кажутся нам обыденностью, были изобретены ещё много веков назад. Часть из них — авторства великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи.
Потому ещё интереснее видеть результат работы нейросети, которая «пофантазировала» на тему того, как могли бы выглядеть чертежи iPhone, если бы ими занимался создатель «Тайной вечери» и «Моны Лизы».
Автором свежей работы стал администратор Telegram-канала «Denis Sexy IT 🤖» Денис Ширяев. Он воспользовался трудами DALL·E 2 — нейронной сети, которая синтезирует рисунки по текстовым описаниям. В качестве запроса было использовано словосочетание «ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».
Стоит отметить, что свежая версия нейросети отработала очень качественно — итоговый результат вполне можно спутать с реальными чертежами художника.