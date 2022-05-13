Как могли выглядеть чертежи iPhone, созданные Леонардо да Винчи

Потому ещё интереснее видеть результат работы нейросети, которая «пофантазировала» на тему того, как могли бы выглядеть чертежи iPhone, если бы ими занимался создатель «Тайной вечери» и «Моны Лизы».

Автором свежей работы стал администратор Telegram-канала «Denis Sexy IT 🤖» Денис Ширяев. Он воспользовался трудами DALL·E 2 — нейронной сети, которая синтезирует рисунки по текстовым описаниям. В качестве запроса было использовано словосочетание «ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».