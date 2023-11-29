Как мошенники крадут аккаунты на Госуслугах и банковских приложениях

Мобильный оператор Билайн обнаружил новую схему, используемую злоумышленниками для получения доступа к номерам абонентов. Эта схема представляет собой угрозу не только для личных данных пользователей, но и для доступа к их банковским и государственным сервисам.

Злоумышленники действуют хитроумно: они звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотовых операторов.

Они утверждают, что по номеру телефона жертвы подана заявка на смену оператора. Затем, якобы ради безопасности, предлагают сменить пароль в личном кабинете.

Когда жертва выполняет это, ей приходит SMS с кодом сброса пароля от официального номера. Именно этот код и требуется мошенникам.

Цель злоумышленников — получить доступ к номеру жертвы, чтобы затем войти в личные кабинеты банков, Госуслуг и других сервисов.

Однако, как заверяет Билайн, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только с короткого специального номера и никогда не требуют диктовать коды. Они также не просят сообщать конфиденциальную информацию или пересылать данные на другие номера.