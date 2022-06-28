Как мошенники начали обманывать россиян с помощью смс-сообщений

Суть обмана заключается в том, что мошенники звонят потенциальной жертве и представляются службой поддержки оператора связи. Внушая жертве необходимость в определённых действиях, человека просят набрать некий номер — USSD-команду — набор цифр и символов. По сценарию, набор этого номера нужен для борьбы с утечкой данных клиента, а на самом деле это переадресация смс на телефон злоумышленников.

Как не попасться на этот обман, рассказал Тарас Татаринов. По его словам, смс-код, подтверждающий списание денег, называется двухфакторной аутентификацией, и это всегда было большой проблемой для мошенников. Именно поэтому они постоянно придумывают способы заполучения этих кодов.

Эксперт объяснил, как можно защититься в таком случае.«Защититься очень просто. При любом подозрительном звонке нужно говорить, что вы перезвоните самостоятельно и вешать трубку. После этого надо набрать не тот номер, с которого вам звонили, а короткий номер телефона, который есть у каждого сотового оператора или банка», — посоветовал Татаринов.