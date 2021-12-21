Как мошенники обманывают российских пенсионеров

Наука и технологии
Сегодня в 22:00
1 мин.
Как мошенники обманывают российских пенсионеровОбещая доплаты за трудовой стаж
В России активизировались мошенники, которые обманывают людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Как сообщается, злоумышленники звонят таким людям и утверждают, что им положены доплаты за трудовой стаж. Таким образом мошенники пытаются получить данные банковских карт, пароли из SMS-сообщений и другую важную информацию.
Доверчивые граждане выполняют все «инструкции» мошенников и в итоге что-то покупают, переводят деньги или просто лишаются персональной информации.
Случаи такого и других видов телефонного мошенничества участились накануне Нового года. Эксперты предупреждают об этом, так как пенсионеры могут не заметить подвоха из-за того, что постоянно слышат, что в преддверии зимних праздников власти обещают те или иные выплаты.
Источник: Известия