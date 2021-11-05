Как мошенники оформляют кредиты на пользователей сервисов объявлений

“Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платёж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги”, — предупредил Чебышев.

Впоследствии, в рамках этой схемы, жертве говорят о том, что платеж не был проведен успешно, попросив при этом повторить попытку перевода. Последних может быть сколько угодно, пока пользователь не догадается, что сумма на его счету уменьшается. При успешной транзакции пользователь попадает в так называемый "белый список" мошенников, что означает дальнейшую атаку в будущем.

Так, вручную или посредством специальных программ мошенники совершают попытки авторизации с номера жертвы на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. Это, в свою очередь, приводит к потоку сообщений на номер пользователя, что делает использование смартфона неудобным занятием, и продолжаться это может долго. Впоследствии мошенники звонят жертве, сообщая о необходимости выслать скриншоты сообщений, на которых, к слову, можно увидеть и код доступа на сайт микрофинансовой организации.

“Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом”, — предупредил эксперт.