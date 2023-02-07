Как можно проверить, произошла ли утечка ваших данных в Сеть

Как можно проверить, произошла ли утечка ваших данных в СетьДостаточно сделать несколько запросов в поисковике
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как можно легко узнать, произошла ли утечка ваших данных в Сеть.
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Эксперт посоветовал написать в любой поисковой системе элементарные запросы — фамилию, имя, отчество и номер телефона. Этого достаточно, чтобы выяснить, указана ли подобная связка на каких-либо ресурсах.
И если такая информация находится в Интернете, стоит или удалить аккаунт на сервисах, в соцсетях, чтобы никто не смог их взломать, или направить требование об удалении информации на адрес электронной почты, размещённый на сайте.
Также эксперт подчеркнул, что первое правило безопасности в Сети — никому не передавать свои личные и паспортные данные, а также финансовую информацию.
Если же такая мера все-таки необходима, позаботьтесь о двухфакторной аутентификации везде, где это возможно.