Как можно проверить, произошла ли утечка ваших данных в Сеть

Эксперт посоветовал написать в любой поисковой системе элементарные запросы — фамилию, имя, отчество и номер телефона. Этого достаточно, чтобы выяснить, указана ли подобная связка на каких-либо ресурсах.

И если такая информация находится в Интернете, стоит или удалить аккаунт на сервисах, в соцсетях, чтобы никто не смог их взломать, или направить требование об удалении информации на адрес электронной почты, размещённый на сайте.

Также эксперт подчеркнул, что первое правило безопасности в Сети — никому не передавать свои личные и паспортные данные, а также финансовую информацию.