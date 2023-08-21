Как на МКС будут испытывать самовосстанавливающийся материал

Испытания материала, который может самостоятельно восстанавливаться, будут проводиться на Международной космической станции (МКС), в два этапа. Эту информацию предоставил гендиректор Центра им. М. В. Келдыша, где разрабатывается этот материал, Владимир Кошлаков.

Первая часть эксперимента будет проведена для демонстрации того, что материал может восстанавливаться. Вторая часть включит создание конкретной конструкции, которая может быть использована, в том числе, на Российской орбитальной станции. Эти работы проводятся совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

В августе 2020 года Кошлаков объявил о разработке наноматериала для космических кораблей, который способен восстанавливаться даже после повреждений, таких как удары микрометеоритами. Основой этого материала является неньютоновская жидкость, которая изменяет свою вязкость в зависимости от скорости деформации.