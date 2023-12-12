Как на Земле: учёные назвали состав подлёдного океана на Титане

Исследователи знают, что на Титане существует подлёдный океан, но до 2014 года о том, солёный он или пресный, не было предположений. Но в результате изучения Титана космическим зондом «Кассини» — детищем NASA, Европейского и Итальянского комических агентств — были получены данные о солёности глобального океана на этой планете.

Согласно исследованиям, проведённым на основании данных с «Кассини», учёные пришли к выводу, что на Титане океан по уровню солёности и жёсткости воды такой же, как Мёртвое море на Земле.

Но недавно результаты было решено пересмотреть. В силу чего пересчитали число Лава — «безразмерные параметры, характеризующие "жёсткость" тела и то, как активно его форма меняется под влиянием приливных сил». В новой работе исследователи пересчитали теоретическое число Лава с учётом вероятной слоистости вод Титана.

На Титане вода оказалась неоднородна по солёности по мере углубления. В силу этого поняли, где были ошибки — ранее воды Титана считали такими же, как на Земле.

Так в итоге и получилось в последних расчётах: вода на Титане отличается неоднородностью, но по солёности не превышает число Лава Земли. Также разница в том, чт на Титане океан — подлёдный.