Как начать майнить крипту в 2024 году и не обанкротиться

Рынок криптовалюты бурно развивается, и технологии добычи становятся все более совершенными. Однако, с этим ростом возникают и мифы, которые могут сбивать с толку новичков в этой области. Эксперт по майнингу Максим Дутиков развенчал пять наиболее распространённых заблуждений о криптодобыче.

Первое заблуждение — это миф о том, что майнинг нелегален. Дутиков отметил, что слухи о запрете майнинга в России существовали ещё 10 лет назад, но они так и не нашли отражения в законодательстве. Напротив, с 1 ноября 2024 года вступит в силу новый закон, который легализует криптодобычу и может принести выгоду как отдельным добытчикам, так и государству. По мнению эксперта, полная легализация повысит интерес к майнингу, создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления.

Второй миф — что ASIC-майнеры шумные и трудные в обращении. Дутиков пояснил, что современные промышленные майнеры не предназначены для домашнего использования из-за высокой потребляемой мощности и шума. Они размещаются в специально оборудованных дата-центрах, которые обеспечивают надлежащее охлаждение и защиту от шума, что делает использование оборудования безопасным и удобным.

Миф третий касается частых поломок ASIC-майнеров. Эксперт отметил, что при правильных условиях эксплуатации и обслуживании, оборудование будет надёжным и долговечным. Дата-центры предоставляют необходимые условия для работы майнеров, такие как стабильное электроснабжение и качественное охлаждение, что значительно увеличивает срок службы оборудования.

Четвёртый миф — что майнинг представляет собой большой риск для инвестиций. Дутиков подчеркнул, что при грамотном подходе майнинг может быть стабильным и прибыльным бизнесом. Важны долгосрочное планирование, отказ от рискованных проектов и диверсификация портфеля, что поможет снизить риски и обеспечить стабильную доходность.

Наконец, миф о том, что майнинг стал дорогим и невыгодным. По мнению Дутикова, несмотря на рыночные колебания, майнинг по-прежнему приносит прибыль. Развитие рынка и появление крупных инвестиционных фондов подтверждают интерес к криптовалютам. Криптовалюты остаются актуальным инструментом для защиты от инфляции и диверсификации активов. Эксперт советует не верить слухам и подходить к майнингу ответственно, учитывая его потенциал.