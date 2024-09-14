Как навести порядок в папках на компьютере

Сохранять файлы на компьютере иногда может быть настоящей головной болью, особенно когда нужно быстро найти нужный документ. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объясняет, как можно организовать хранение информации. По его словам, главный совет — не оставлять ненужные файлы на диске.

Кусков отмечает, что часто мы сохраняем фотографии, логотипы или веб-страницы, которые так и не пригодились. Чтобы избежать захламления, он рекомендует периодически очищать компьютер от лишних данных и использовать папку "Загрузки" для хранения скачанных файлов. Это поможет четче понимать, что именно было загружено из интернета.

Кроме того, если какой-то файл нужен периодически, его лучше переместить в раздел "Важное". Эксперт добавляет, что количество документов тоже играет роль. Для тех, кто создает 10-20 документов в месяц, нет необходимости создавать множество папок. Но если у вас сотни материалов, стоит разбивать их по темам и времени, а также создавать папки с названиями компаний, с которыми вы работаете, чтобы облегчить поиск.