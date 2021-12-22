Как не чувствовать себя одиноким при постоянном пользовании смартфона

По словам врача, одинокий человек должен быть активным: пользоваться сайтами знакомств, общаться на форумах, т.е. проводить время в интернете с пользой. При этом живое общение необходимо и гаджеты не должны его заменять.

Поэтому важно использовать смартфон по назначению. И нельзя использовать интернет, чтобы сравнивать себя с кем-либо. Как отметила Смирнова, от пользования устройством нужно брать самое полезное, понимая свои потребности.

«Если бездумно листать ленту, не пытаясь найти там ничего конкретного, заменять общение просмотром картинок, или заглушать яркими пятнами видеороликов внутреннюю пустоту, которую часто и не осознают, тогда из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», — подчеркнула эксперт.