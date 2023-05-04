Как не дать мошенникам доступ к данным с вашего смартфона

В связи с этим, специалисты McAfee дали несколько советов по защите вашего устройства.

1. Будьте осторожны с вредоносными приложениями

Среди миллионов приложений в App Store и Google Play Store есть те, которые содержат вредоносные программы. В отчёте McAfee рекомендуется быть особенно осторожными с приложениями для редактирования изображений, бизнеса, игровых советов и социальных медиа.

Будьте внимательны и к поддельным приложениям ChatGPT или приложениям, которые утверждают, что они работают на базе GPT-4.

2. Будьте настороже перед мошенниками

Мошенники могут пытаться связаться с вами через электронную почту, текстовые сообщения или социальные медиа. Учитывая, что ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, помогают мошенникам создавать более убедительные сообщения, нужно быть ещё более внимательными.

Помните, что мошенники обычно действуют срочно и давят на вас, чтобы получить личную информацию.

3. Следите за приложениями своих детей

Вредоносные приложения могут быть найдены и среди детских приложений. Отчёт McAfee сообщает, что такие приложения могут рекламироваться на популярных платформах, таких как Instagram, TikTok и YouTube, предлагая чит-коды или игровые моды для Roblox и Minecraft.

Чтобы защитить устройства своих детей, установите ограничения и просите детей консультироваться с вами перед загрузкой приложений.

Также следите за покупками внутри приложений, чтобы избежать случайных трат на дорогостоящие предложения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам и вашим детям защитить свои смартфоны от вредоносных программ и мошенников.