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Как не набрать вес после похудения обратно

Это не так уж и сложно
Очень часто люди, которые прошли через успешное похудение, сталкиваются с новой проблемой — через какое-то время они вновь набирают сожённые килограммы.
Как не набрать вес после похудения обратно

По словам врача-эндокринолога Виктора Жиляева, справиться с этим не то чтобы сложно. Удержать вес после похудения можно за счёт подбора правильного рациона, который будет и полезным и комфортным.

Наконец, многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, а это приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно, меньше наслаждается процессом и хуже пережевывает пищу.

Виктор Жиляев

Так, например, Жиляев посоветовал выделить один приём пищи в день, когда человек будет полностью сконцентрирован на процессе. В таком случае вряд ли получится съесть лишнего, а удовольствие от употребляемой пищи будет явно выше обычного.

Источник: Lenta.ru
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