Как не набрать вес после похудения обратно

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Как не набрать вес после похудения обратноЭто не так уж и сложно
Очень часто люди, которые прошли через успешное похудение, сталкиваются с новой проблемой — через какое-то время они вновь набирают сожённые килограммы.
По словам врача-эндокринолога Виктора Жиляева, справиться с этим не то чтобы сложно. Удержать вес после похудения можно за счёт подбора правильного рациона, который будет и полезным и комфортным.
Наконец, многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, а это приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно, меньше наслаждается процессом и хуже пережевывает пищу.
Виктор Жиляев
Так, например, Жиляев посоветовал выделить один приём пищи в день, когда человек будет полностью сконцентрирован на процессе. В таком случае вряд ли получится съесть лишнего, а удовольствие от употребляемой пищи будет явно выше обычного.
Источник: Lenta.ru