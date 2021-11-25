Как не накупить лишнего на распродажах "Чёрной пятницы”

Так, по словам специалиста, популярная распродажа чревата стрессом для людей, имеющих повышенный уровень тревожности. Более того, подобные акции так или иначе воздействуют на всех.

“Ограниченное время на покупки, завлекающие ценники, искусственный дефицит товаров и навязчивая реклама снижают концентрацию внимания, повышают уровень тревоги и тем самым могут способствовать принятию импульсивных решений”, — заявил специалист.

Нурдаев порекомендовал сосредоточиться на себе и своем состоянии. Тревожным звоночком можно считать регулярную проверку товаров и цен, ведь потенциальная экономия не равноценна таким переживаниям.

В то же время, за импульсивными покупками может стоять желание снять напряжение, получить положительные эмоции, а также почувствовать собственную влиятельность в принятии решений. Побороться с этим можно путем переключения на другую деятельность. К примеру, это может быть уборка и прочая физическая активность. Можно сгенерировать и другие методы поднятия настроения, от прогулки с друзьями до готовки еды.