Как не ограничивать себя в еде и худеть

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Как не ограничивать себя в еде и худетьЗвучит как идеальный план
Врач-диетолог из Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер раскрыла простой способ сбросить лишний вес без ограничений в еде.
По словам специалиста, в долгосрочной перспективе подсчёт калорий не работает — строгая диета лишь приводит к ощущению голода и раздражению. В конечном итоге человек срывается и возвращает сброшенные килограммы обратно.
Чтобы привести себя в форму и оставаться в ней долгое время, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров. Именно они обеспечивают длительное чувство насыщения.
Также важно, чтобы вы позволяли себе есть то, что вам нравится, в умеренных количествах и, по возможности, потребляли больше полезных продуктов. Так вы сократите количество рафинированных углеводов, что, в свою очередь, уменьшит вашу тягу к сладкому и снизит риск развития диабета второго типа.
Тамара Уилнер
Источник: Daily Mail