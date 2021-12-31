Как не ограничивать себя в еде и худеть

По словам специалиста, в долгосрочной перспективе подсчёт калорий не работает — строгая диета лишь приводит к ощущению голода и раздражению. В конечном итоге человек срывается и возвращает сброшенные килограммы обратно.

Чтобы привести себя в форму и оставаться в ней долгое время, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров. Именно они обеспечивают длительное чувство насыщения.