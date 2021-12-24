Как не потолстеть зимой — отвечает врач-диетолог

Одним из важных правил специалист назвала отслеживание питания — необходимо учитывать то, сколько вы двигаетесь и уже под это подстраивать то, сколько еды употребляете. Так, например, зимой люди начинают реже гулять, а потому при «летнем» или «осеннем» режиме питания велики шансы потолстеть.

Агарвал отметила, что если уменьшить размер порций, то можно обойтись без жёстких ограничений в употребляемых продуктах. В качестве примера она привела сокращение суточной нормы с 2,5 тыс килокалорий до 2 тыс.

Напомним, что ранее Агарвал также следовать вкусной и разнообразной диете.