Как не стать жертвой интернет-злоумышленников

Как не стать жертвой интернет-злоумышленниковИ остальные советы “цифровой гигиены”
Золотухин назвал цифровую гигиену важной частью безопасности. Так, следует прежде всего обращать внимание на ссылки, по которым вы переходите, особенно при скачке ПО, иначе можно ненароком подхватить опасный вирус.
К тому же следует “регулярно обновлять операционную систему” , – считает эксперт. Потому что разработчики ОС довольно часто закрывают “дыры” в безопасности.
Не стоит и пренебрегать двухфакторной аутентификацией. Как например SMS-кодом при входе в свой аккаунт. Это позволит отрезать злоумышленников, даже если они узнали ваш пароль.
Золотухин крайне не рекомендует использовать общественные Wi-Fi сети. А если пришлось, то не совершать через них важные операции, как например – оплату интернет-заказов.
По его словам, лучше не использовать один и тот же пароль для разных сайтов, а лучше использовать менеджеры паролей, которые их генерируют и хранят на вашем устройстве. Ну и напоследок эксперт посоветовал быть более бдительными со звонками, которые приходят с неизвестных номеров.