Как не стать жертвой интернет-злоумышленников

Золотухин назвал цифровую гигиену важной частью безопасности. Так, следует прежде всего обращать внимание на ссылки, по которым вы переходите, особенно при скачке ПО, иначе можно ненароком подхватить опасный вирус.

К тому же следует “регулярно обновлять операционную систему” , – считает эксперт. Потому что разработчики ОС довольно часто закрывают “дыры” в безопасности.

Не стоит и пренебрегать двухфакторной аутентификацией. Как например SMS-кодом при входе в свой аккаунт. Это позволит отрезать злоумышленников, даже если они узнали ваш пароль.

Золотухин крайне не рекомендует использовать общественные Wi-Fi сети. А если пришлось, то не совершать через них важные операции, как например – оплату интернет-заказов.

По его словам, лучше не использовать один и тот же пароль для разных сайтов, а лучше использовать менеджеры паролей, которые их генерируют и хранят на вашем устройстве. Ну и напоследок эксперт посоветовал быть более бдительными со звонками, которые приходят с неизвестных номеров.