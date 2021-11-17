Как не стать жертвой мошенников во время «Черной пятницы»

“Первым делом эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, где совершается покупка. Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности”, — поделились в BI.ZONE.

Частой схемой мошенников является использование рекламы в поисковой выдаче для завлечения пользователей на поддельный сайт. В этой связи специалисты советуют не переходить по ссылкам контекстных объявлений. Помимо прочего россиянам порекомендовали использовать официальные мобильные приложения магазинов. Отмечается, что такой способ покупки почти не уступает покупке товара в офлайне.

Чтобы обезопасить себя при покупке товаров во время “Черной пятницы” можно также проверить сайт с помощью определенных ресурсов, выявляющих сайты однодневки. Одним из таких был назван сервис whois.