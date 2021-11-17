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Как не стать жертвой мошенников во время «Черной пятницы»

Не переходить по ссылкам контекстных объявлений и не только
Представители компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали россиянам, что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников во время череды распродаж.
Как не стать жертвой мошенников во время «Черной пятницы»

Первым делом эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, где совершается покупка. Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности”, — поделились в BI.ZONE.

Частой схемой мошенников является использование рекламы в поисковой выдаче для завлечения пользователей на поддельный сайт. В этой связи специалисты советуют не переходить по ссылкам контекстных объявлений. Помимо прочего россиянам порекомендовали использовать официальные мобильные приложения магазинов. Отмечается, что такой способ покупки почти не уступает покупке товара в офлайне.

Чтобы обезопасить себя при покупке товаров во время “Черной пятницы” можно также проверить сайт с помощью определенных ресурсов, выявляющих сайты однодневки. Одним из таких был назван сервис whois.

Источник: РИА Новости
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