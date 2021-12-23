Как не заболеть в морозную погоду

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Как не заболеть в морозную погодуДостаточно не совершать совсем уж необдуманных поступков
За последние несколько дней во многих частях России можно заметить заметное похолодание. О том, как не заболеть во время морозов, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Так, специалист напомнил, что в холодную зимнюю погоду стоит тепло одеваться, носить длинные, а не короткие носки и пить больше воды
У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем.
Алексей Хухрев
При этом врач объяснил, что вода необходима организму для того, чтобы успешно ускорить кровообращение. Это, в свою очередь, приводит к более быстрому согреванию тела — капилляры сокращаются от мороза, а при недостатке жидкости организм охлаждается быстрее.
Специалист также сакцентировал внимание на том, что не стоит растирать снегом замёршие участки тела. Это не закончится ничем хорошим — максимум, нанесёт дополнительную травму уже повреждённой коже.
Источник: Москва 24