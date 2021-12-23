Как не заболеть в морозную погоду

При этом врач объяснил, что вода необходима организму для того, чтобы успешно ускорить кровообращение. Это, в свою очередь, приводит к более быстрому согреванию тела — капилляры сокращаются от мороза, а при недостатке жидкости организм охлаждается быстрее.

Специалист также сакцентировал внимание на том, что не стоит растирать снегом замёршие участки тела. Это не закончится ничем хорошим — максимум, нанесёт дополнительную травму уже повреждённой коже.